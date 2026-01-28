تختتم اليوم مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بإقامة 18 مباراة قوية، من أجل المتأهلين إلى الدور التالي بعيداً عن الترتيب الحالي للفرق، وستقام جميع المباريات في الساعة العاشرة مساءً.

حيث يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا البرتغالي، بينما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش نظيره جلطة سراي التركي على ملعب الإمارات، ويواجه آيندهوفن الهولندي نظيره بايرن ميونخ الألماني.

بينما يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والإثنان لديهما 13 نقطة، ومن ثم فإن الصراع بينهما سيكون صريحاً داخل حديقة الأمراء على مقعد بين الثمانية الأوائل،.

ويستضيف ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح فريق كاراباخ الأذربيجاني على ملعب أنفيلد في لقاء يمكن أن يكون الفرصة الأخيرة للمدير الفني للفريق الإنجليزي أرني سلوت.

وفي مباراة قوية يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني فريق إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية، بينما يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على نابولي الإيطالي، ويستضيف برشلونة الإسباني نظيره كوبنهاجن الدنماركي.

وفي باقي المباريات يواجه أتلتيكو مدريد فريق بوردو جليمت، ويستضيف موناكو الفرنسي فريق يوفنتوس الإيطالي والفارق بينهم 3 نقاط فقط، ويلاقي آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولم يضمن حتى الآن التأهل المباشر لثمن النهائي إلا المتصدر آرسنال الإنجليزي وصاحب المركز الثاني بايرن ميونخ الألماني، بينما تحاول فرق ريال مدريد وليفربول وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي وبرشلونة وسبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وأتالانتا وإنتر ميلان ويوفنتوس ضمان التأهل المباشر وتجنب جولة الملحق

محلياً تستكمل اليوم منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف الزمالك نظيره بتروجت في تمام الساعة الخامسة مساًء على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك اللقاء بقيادة مدربه معتمد جمال ولديه 22 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، ويسعى لتحسين نتائجه في المسابقة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً.

بينما يدخل بتروجت اللقاء بقيادة مدربه سيد عيد ولديه 19 نقطة من 14 مباراة.

وفي الساعة الثامنة يحل سيراميكا كليوباترا ضيفاً على المصري البورسعيدي، باستاد السويس، في حين يواجه بيراميدز نظيره الجونة بملعب 30 يونيو «الدفاع الجوي».