نقيب الصحفيين لـ الشروق: سنظل ندفع ثمن القضية الفلسطينية على كل الجبهات ما لم يتم حلها

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن الفعاليات التي تنظمها النقابة للتضامن مع فلسطين تعد جزءًا من أدوار النقابة تجاه القضية الفلسطينية، معبرًا: "حريصون على استمرار هذه الفعاليات، خاصة في المؤتمر العام السادس الذي يحمل اسم فلسطين".

وأضاف البلشي في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، على هامش اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين، أن التاريخ أثبت أن القضية الفلسطينية محورية في الوطن العربي، معبرًا: "ما لم تحل القضية الفلسطينية سنظل ندفع ثمنها على كل الجبهات في لبنان وسوريا وغيرها".

وتابع البلشي قائلاً: "نتمنى أن نستيقظ على انتهاء الكابوس والمجزرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن المجازر تتم أمام صمت عربي "مخزٍ" وتخاذل دولي وصل إلى حد المشاركة في الجريمة.

وأردف البلشي أن التعاون مع الصحفيين الفلسطينيين يجري على مستوى التدريب، والعلاج، والدعم، ورصد الانتهاكات.

وأضاف البلشي خلال كلمته على منصة نقابة الصحفيين أن الكلمة تتضاءل أمام ما يدفعه الشعب الفلسطيني من دماء غالية، معبرًا: "لكن حلم النصر لا يفارقنا".

وتابع: "نشعر بالخجل والعجز عندما نتحدث عن فلسطين، التضامن الذي نريده كنا نريد أن نبقى معكم على الأرض، لكن أعجزتنا أشياء كثيرة. سابقًا كنا نتكلم عن غزة، لكن اليوم أصبحنا نكرر ما نقوله أمام دماء تسيل ونحن عاجزون عن وقف هذا الشلال".

وأعلن البلشي أن المؤتمر العام السادس للنقابة سيحمل اسم فلسطين.

أقامت نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث بدأت الفعاليات مساء اليوم الأحد بافتتاح معرض كاريكاتير وصور بعنوان "فلسطين في القلب" بمشاركة فنان الكاريكاتير الكبير نبيل صادق ورسام الكاريكاتير عمرو عبد العاطي، تلا ذلك ندوة سياسية بحضور نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي ونظيره الفلسطيني ناصر أبو بكر، والمستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية ناجي الناجي، والكاتب والمحلل السياسي عمر الشوبكي، ثم عرض الفيلم الفلسطيني الوثائقي "من المسافة صفر" الذي نال إشادة الجمهور والنقاد خلال عرضه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي.