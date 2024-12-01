صربيا ترفض أي مسئولية تجاه انفجار قوي قطع إمدادات المياه والطاقة عن كوسوفو

رفضت صربيا اليوم الأحد أي مسؤولية لها تجاه انفجار قوي، قطع إمدادات المياه والطاقة بشكل مؤقت ، عن مساحات واسعة من كوسوفو المجاورة، حيث زعم رئيس صربيا أن مثل تلك الاتهامات هي جزء من حرب "هجينة" ضد بلاده.

وذكر مسؤولون في كوسوفو أن الشرطة اعتقلت ثمانية أشخاص، بعد انفجار وقع أمس الأول الجمعة، في الجزء الشمالي من الإقليم، الذي يسكنه الصرب وأصاب قناة، تنقل المياه إلى محطتي الطاقة الرئيسيتين. ووصفت بريشتينا الانفجار بأنه "عمل إرهابي" نفذته صربيا.

ورفض رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش تلك الاتهامات.

وقال رئيس صربيا "كانت هناك محاولة لشن هجوم هجين كبير أمس الأول الجمعة على بلادنا. ليس لدى بلجراد وصربيا أي علاقة بتلك الأحداث".

واشار الرئيس الصربي الشعبوي إلى أن كوسوفو كانت وراء الهجوم، لكنه قال إنه سيمتنع عن اتهام رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بشكل مباشر، في انتظار تحقيق تجريه بلجراد.