 تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور بالأهلي.. «مصير الغرامة والمشاركة بـ الإنتركونتيننتال» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور بالأهلي.. «مصير الغرامة والمشاركة بـ الإنتركونتيننتال»

محمد ثابت
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 1:35 ص | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 1:35 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر مستجدات أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي كانت سببا في إثارة الجدل في الشارع الرياضي المصري في الأيام الأخيرة.

قال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن والد اللاعب إمام عاشور توجه للاجتماع بـ محمد رمضان مدير الكرة خارج النادي لتقديم اعتذار شامل على لسان اللاعب، وقاما بتوضيح حقيقة البوست وعدم رؤيته ما يحمل من تلميح يخص المدير الرياضي.

وتابع حتحوت، إن رمضان بدى قريبا من قبول اعتذار اللاعب لشخصه مع إلزامه باعتذار علني وهو ما حدث مع إلزامه بالاعتذار عبر جروب واتس اللاعبين وإلزامه بالاعتذار لمحمد الشناوي بشكل شخصي، ولكن لا توجد أي نية لخفض جنيه من قيمة العقوبة ولن يتم تخفيض يوم من عقوبة الاستبعاد لتنتهي في موعدها 3 ديسمبر المقبل.

وأفاد حتحوت، إن إمام عاشور يرغب في انتهاء الأزمة بأي شكل بعد وضوح رؤية مصيره أمامه في جلسة والده مع محمد رمضان المدير الرياضي، وهناك نية لتغليظ عقوبة الاستبعاد لتمتد حتى نهاية منافسات انتركونتيننتال وفق مشاورات تتم مع مارسيل كولر.


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