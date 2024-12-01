روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إسقاط الطائرات المسيرة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف سيرجي بوبكو، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت نحو 12 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على كييف الليلة الماضية.

وقال بوبكو: "شنت القوات المسلحة الروسية مجددا هجمات باستخدام طائرات مسيرة على كييف خلال الليلة الماضية، واستمرت حالة التأهب الجوي في المدينة نحو ساعة ونصف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف بوبكو، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية رصدت نحو 12 طائرة مسيرة هجومية هددت العاصمة، مشيرا إلى أن القوات الجوية ستقدم تقريرا عن العدد الدقيق للطائرات المسيرة التي تم اعتراضها وطرازها.

ونتيجة للهجوم، سقط حطام طائرة مسيرة في منطقة هولوسيفسكي حيث تسببت موجة انفجارية في تحطيم بعض النوافذ في مبنى سكني.

وقال بوبكو: "وفقا للتقارير الواردة من الميدان حتى الآن، لم تقع أي إصابات في المدينة".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 29 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و7 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.