الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

أوفد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لزيارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، التابعة لجامعة الأزهر الشريف، لافتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكلية.

أشاد الدكتور البيومي بدور وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري في تعزيز التعاون المثمر بين الوزارة والأزهر الشريف، جامعًا وجامعة. كما وجه الشكر لعميدة الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس على حفاوة الاستقبال.

ونقل البيومي تحيات وزير الأوقاف، مشيدًا باحتضان الكلية لمعرض المجلس، ومُستعرضًا استراتيجية الوزارة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة: مواجهة التطرف الديني، مواجهة التطرف اللاديني، بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.

وأوضح الأمين العام الدور البارز الذي يؤديه المجلس من خلال لجانه المختلفة، مثل لجنة السيرة والسنة، الدراسات القرآنية، الإعداد العلمي، المعسكرات الداخلية والخارجية، التأليف، الوافدين، والصالونات الثقافية. كما استعرض الإصدارات العلمية للمجلس، ومجلتي منبر الإسلام والفردوس.

من جانبها، أثنت الدكتورة سعيدة محمد، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، على الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف، مؤكدة أهمية التعاون بين الجامعة ومديرية أوقاف الإسكندرية، خاصةً من خلال الدورات التدريبية المشتركة.

جدير بالذكر أن عميدة الكلية استقبلت اليوم الأحد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بحضور عدد من الأساتذة ووكلاء الكلية.