عاطل ينهي حياة زوجته وأبنائه ووالدته بسبب الخيانة في كفر منصوربالقليوبية

توصلت التحقيقات الأولية، إلى تفاصيل جديدة بواقعة قيام عاطل بعزبة الصفيح في قرية كفر منصور مركز طوخ بالقليوبية، بقتل زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه؛ ما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

كما أثبتت تحريات المباحث الأولية، أن المتهم اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه، فقرر التخلص منهما.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية سابقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور في طوخ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحقيق معه ونقلت الجثث إلى المشرحة لانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثامين المجني عليهم وطلب تحريات المباحث.

وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطبيب الشرعي؛ لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.