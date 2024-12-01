كشف أحمد عبد العزيز مودي ، لاعب المقاولون السابق، عن دور المدرب الراحل، إيهاب جلال في التأثير على مسيرته الكروية، وذلك عقب اعلان اعتزاله وتعليق الحذاء بشكل رسمي.

قال أحمد عبد العزيز مودي في تصريحات برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" ربطت اعتزالي برحيل إيهاب جلال، كان له دور كبير في مسيرتي الكروية، وقد ساهم في تطوير مستواي بشكل كبير".

وواصل:" كنت أتمنى الانضمام لمنتخب مصر لكن دائما ما يكون التركيز مع لاعبي الأهلي والزمالك، وفي بعض الأوقات كنت أستحق الانضمام للمنتخب على حساب عناصر أخرى ، وتعرضت للظلم بسبب ذلك".

وأكمل :" كنت قريبا من الانضمام لمنتخب مصر مع فيتوريا لكنه فضل محمود حماده، ولقد وقعت عقود مع الأهلي والزمالك من قبل ، ومشاركتي في أفريقيا مع المقاصة حرمتني من الانضمام إلى الأهلي ، والمقاصة رفض انضمامي للزمالك في وجود الراحل إيهاب جلال".