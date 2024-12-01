مهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف ملامح دورته السادسة

-تكريم ناهد السباعي وكامل الباشا.. وتامر حبيب وخالد النبوي أبرز نجوم اللقاءات الحوارية

-عرض عالمي أول للفيلم اللبناني «بعيدا عن ذلك».. و«كعب عالي» يمثل مصر بالمسابقة الدولية

كشف مهرجان القاهرة للفيلم القصير عن الملامح المبدئية لدورته السادسة التي تنطلق في الفترة من 16 إلى 21 ديسبمبر الجاري.

ومن أهم ملامح الدورة الجديدة إعلان قائمة المكرمين التي تتضم أسماء عدد من المبدعين والفنانين منهم: الفنانة ناهد السباعي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، ومنحهم جائزة البرج الذهبي، تقديرا لمشوارهم الفني المتميز، وذلك في حفل الافتتاح الذي سيقام مساء الاثنين 16 ديسمبر.

ولأول مرة يقيم المهرجان مجموعة من اللقاءات الحوارية مع عدد صناع الفن البارزين، لتقديم تجربتهم الخاصة للأجيال الشابة الجديدة، والحديث عن أهم العقبات والمشاكل التي واجهوها في بداية مشوارهم الفني، وكيف تغلبوا عليها، حتى وصلوا للمكانة الحالية، والكشف عن كواليس أهم الاعمال التي قدموها، وحتى هذه اللحظة تم الإعلان عن لقاء مع الفنان خالد النبوي، وآخر مع السيناريست تامر حبيب، ومهندس المناظر أحمد فايز، ويقام اللقاء بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، خلال أيام المهرجان، ويدير اللقاءان الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين، مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان.

كما تم الكشف عن أسماء الأفلام التي سيتم عرضها خلال الفعاليات، منها أفلام تعرض لأول مرة عالميا، مثل الفيلم اللبناني far from it، أو "بعيدا عن ذلك" للمخرج ماريو جابالي، الذي يشارك بالمسابقة الدولية، وهناك مجموعة من الأفلام المصرية تعرض لأول مرة عالميا، وتشارك بالمسابقة المصرية ومنها: "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقي، و"دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني.

أيضا تم الإعلان مؤخرا عن اختيار الفيلم المصري "كعب عالي" للمخرج مهند الكاشف، ليمثل مصر بالمسابقة الدولية، وهو من تأليف عماد غنيم ومراد مصطفى، وبطولة الفنانة دنيا جمعة، وتم عرضه ضمن برنامج بانوراما الأفلام القصيرة بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، والفيلم الفلسطيني "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني من غزة محمد المغني، الذي نال العديد من الجوائز الهامة، من ضمنها الجائزة الكبرى كأفضل فيلم دولي في مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا، الذي يعد أحد أهم مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة السادسة للمهرجان لإطلاق الدورة الأولى لمنصة القاهرة الإبداعية للأفلام القصيرة بالتعاون مع كايرو فيلم فاكتوري، والتي تتضمن برنامجا لدعم صناعة الأفلام، من خلال دعم مشروعات الأفلام القصيرة في مراحل الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى برنامج القدرات والذي يقدم مجموعة من الورش والحلقات النقاشية والندوات لخلق فرص للجمع بين صناع الأفلام والخبراء والفاعلين في صناعة السينما، حتى يحدث التكامل، ويستفيد كل طرف من الآخر بالإمكانيات التي يستطيع كل واحد منهما تقديمها.

وفي هذا الإطار سبق وأعلنت المنصة عن فتح باب التقيم لمشاريع الأفلام للمصريين والعرب المقيمين بالقاهرة، حيث سيتم اختيار 10 مشاريع أفلام قصيرة "روائية وتسجيلية" في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وسيشارك صناع المشاريع المختارة في ورشة عمل مدتها يومان خلال أيام المهرجان، لعرض وتقديم مشروعات أفلامهم المختارة، تنتهي بعرض مشاريع الأفلام على مجموعة من خبراء الصناعة بما في ذلك المنتجين والممولين والموزعين وخبراء ما بعد الإنتاج، وسيتم اختيار عدد من المشاريع من قبل لجنة تحكيم مستقلة من خبراء صناعة الأفلام للحصول على منح إنتاجية مالية وتقنية واستشارية، للمساهمة في خروج هذه الأعمال للنور، وعمل رواج فني لأعمال الفائزين، لإثراء الحركة الفنية في مصر، ومنح فرص حقيقية لشباب السينمائيين.