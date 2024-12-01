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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم

وفا
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 12:28 ص

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) بشظايا رصاص حي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عنبتا، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، ووصفت حالته ما بين طفيفة ومتوسطة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية قرية رامين شرق المحافظة، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، ونشرت دوريات المشاة فيها، قبل انسحابها باتجاه بلدة عنبتا المجاورة.


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