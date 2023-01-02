انطلقت أعمال مبادرة "أهلاً رمضان - ضد الغلاء"، اليوم الإثنين، في الأقصر لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، بمشاركة عدد كبير من التجار في المحافظة، بعد التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية ودخول المبادرة والانتهاء من توفير شوادر لعرض السلع.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المديرية انتهت من الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" وذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بإقامتها في أول يناير الجاري بعموم المحافظات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق للمواطنين.

وأوضح مختار، لـ"الشروق" أنه تم توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ في كل أنحاء المحافظة، خاصة مدينتي الأقصر وإسنا، والمناطق الأكثر احتياجًا بقرى مبادرة "حياة كريمة"، وذلك مع التشديد على التجار خاصة المشاركين في المعارض بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة.

وأشار مختار، إلى أنه تم توفير المساحات المناسبة في كل مدينة لإقامة المعارض بها، ومد كل معرض بالكهرباء والتأمين الذي يحتاجه، كما سيتم إعفاء التجار من كل الرسوم لإقامة المعارض، وذلك مقابل خفض أسعار السلع الغذائية، لتخفيف العبء الواقع عن كاهل المواطنين.

من جهته، أكد صلاح خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، أن تلك المعارض ستخفف كثيرًا من العبء الواقع على كاهل المواطنين مع استقبال شهور رجب وشعبان ورمضان، والذي تشهد السلع الغذائية فيهم معدل استهلاك كبير، وذلك بجانب منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأضاف خليل، لـ"الشروق" أنه سيتواجد مئات المنافذ المتحركة بكل القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في جميع ربوع المحافظة، فضلاً عن المعرض الرئيسي الذي تم افتتاحه منذ قليل، لدعم المواطن والمساهمة في القضاء على الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع.