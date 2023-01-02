المهدي النفطي مدربا للوداد المغربي

حسمت إدارة نادي الوداد المغربي تعاقده مع المدرب التونسي المهدي النفطي، ليتولى تدريب الفريق خلفا لحسين عموتة.

وكان الوداد قد فتح منذ أيام باب المفاوضات مع المدرب التونسي مهدي النفطي، جمعت هذا الأخير برئيس النادي سعيد الناصيري، حيث اتفق الطرفان على الشروط المالية والرياضية.

ويعتبر مهدي النفطي من أنجح المدربين التونسيين في أوروبا، إذ سبق له أن درب أندية بارزة على غرار ليفانتي وليجانيس الإسبانيين، غير أنه لا يملك أي تجربة إفريقية.

وكانت إدارة نادي الوداد الرياضي قررت فسخ تعاقدها مع المدرب الحسين عموتة، بعد 4 أشهر فقط من تعيينه كمدرب للنادي الأحمر.