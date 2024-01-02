إلغاء مراسم استقبال إمبراطور اليابان للعام الجديد بسبب الزلزال

ألغت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني حدثا عاما لاستقبال العام الجديد كان من المقرر أن يحضره الإمبراطور ناروهيتو وأفراد عائلته اليوم الثلاثاء في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المجاورة.

وقالت الوكالة يوم الاثنين إنها قررت، بناء على توجيهات الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو، عدم المضي قدما في حدث طوكيو مراعاة للأضرار الناجمة عن الزلزال، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وخلال الحدث السنوي، يقدم أفراد العائلة الإمبراطورية التهاني بالعام الجديد للمهنئين ويلوحون لهم من وراء زجاج شرفة في القصر الإمبراطوري في العاصمة.