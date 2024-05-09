انطلاق أول شحنة مساعدات إلى الرصيف الأمريكي قبالة سواحل غزة

غادرت سفينة تحمل شحنة مساعدات إنسانية من قبرص متجهة للمنصة البحرية التي بنتها الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة، حسبما أفاد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الخميس، في أول عملية إيصال مساعدات للمنصة التي شيدت حديثا.

وصرح كومبوس بأن السفينة الأمريكية المحملة بمساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها، غادرت ميناء لارنكا بهدف نقل أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة عبر الممر البحري، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وتأتي الرحلة بعد نحو شهرين من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر ببناء منصة عائمة ضخمة على بعد عدة أميال قبالة ساحل غزة لتكون منصة انطلاق عمليات إيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.

وأعلن بايدن أوائل مارس الماضي عن مخطط إنشاء الرصيف الذي كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت سابق أنه سيتكلف 320 مليون دولار على الأقل.

وسيتعامل الرصيف في البداية مع 90 شاحنة يوميا، ولكن هذا العدد قد يصل إلى 150 عندما يعمل بكامل طاقته.

وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن الأسبوع الماضي إن المساعدات الإنسانية القادمة من الرصيف ستحتاج إلى المرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية على الأرض، وذلك على الرغم من تفتيش إسرائيل للمساعدات في قبرص قبل شحنها إلى القطاع.



