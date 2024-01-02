بوروسيا دورتموند يسعى لاستعادة سانشو من يونايتد

يسعى نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد مع جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان سانشو قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بوروسيا دورتموند، في صيف 2021، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

ولم يخض سانشو أي مباراة رفقة مانشستر يونايتد منذ أزمته القوية مع المدرب إريك تين هاج، بعد مواجهة آرسنال في سبتمبر الماضي.

وغاب سانشو عن تلك المباراة، حيث لم يتواجد في قائمة الفريق، وبرر تين هاج الأمر بكون اللاعب لا يؤدي بشكل جيد في التدريبات.

وتسبب ذلك الأمر في انفعال سانشو حيث أصدر بيانًا لاذعًا عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف نفسه بـ«كبش الفداء».

ورغم حذف سانشو لما كتبه، إلا أن أزمته مع تين هاج لم تنتهِ، خاصة أنه لم يقدم اعتذاره إلى المدرب الهولندي، مما أدى إلى غيابه عن المباريات منذ ذلك الوقت.

ووفقًا لـ شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن بوروسيا دورتموند يسعوا في استعادة سانشو، على سبيل الإعارة هذا الشهر.

وتابعت أن هناك محادثات حدثت بالفعل بين الناديين .

وواصلت أن اللاعب نفسه يريد العودة للدوري الألماني مرة آخرى، للرجوع لمستواه المعهود.