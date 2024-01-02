محلل إسرائيلي: خفض واشنطن وجودها البحري بالمنطقة لا يبشر بخير

تخوّف المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، اليوم الثلاثاء، من أن خفض الولايات المتحدة وجودها البحري شرق البحر الأبيض المتوسط "لا يبشر بخير"، معتبرا أنه قد يكون مصحوبا بإشارة إلى طهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر بالمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ستعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من التمركز في منطقة البحر المتوسط لحماية إسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي.

واعتبر هارئيل، وهو المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "التطور المفاجئ الأخير في حرب غزة جاء من الولايات المتحدة".

وأشار إلى تقرير شبكة "إيه بي سي" الأمريكية الذي أورد أن "حاملة الطائرات جيرالد آر فورد ستغادر مع فرقة العمل التابعة لها والسفن الحربية الأخرى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة متوجهة إلى مينائها الرئيسي في فيرجينيا".

وقال هارئيل إن "هذا سيترك حاملة طائرات أمريكية واحدة فقط في المنطقة، وهي دوايت دي أيزنهاور"، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكّر بأنه "تم إرسال السفينتين، إحداهما إلى البحر المتوسط والأخرى إلى الخليج العربي بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بناءً على أوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورغم ذلك، لم يتمّ ردع إيران"، وفق تعبيره.

ومنذ بدء الحرب على غزة، برزت جهود دولية في مقدمتها من الولايات المتحدة لمنع توسع الحرب إلى دول الجوار، حيث تتمركز العديد من التشكيلات المسلحة المحلية المدعومة من إيران، مثل "حزب الله" الذي يستهدف شمال إسرائيل من جنوب لبنان، وجماعة الحوثي اليمنية التي تمنع مرور سفن الشحن الإسرائيلية من البحر الأحمر.

واستدرك هارئيل: "لكن، من الممكن أيضا أن يكون رهانًا خاطئًا هنا من جانب أمريكا، وأن حزب الله سيفسر هذه الخطوة على أنها فرصة للقيام بالمزيد من المخاطر".

وخلص إلى أن "انخفاض الوجود البحري الأمريكي في المنطقة ليس خبرا جيدا لإسرائيل".