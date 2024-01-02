تسع شركات طيران جديدة تنطلق من تايلاند في عام 2024

من المقرر أن تبدأ تسع شركات طيران جديدة العمل هذا العام من تايلاند، وجهة قضاء العطلات الشهيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن".

وأوضح التقرير الذي نشر أمس الاثنين، أن شركات الطيران يمكن أن تساعد في تعزيز قطاع السياحة الذي تضرر بشدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن بعض شركات الطيران الجديدة لن تخدم سوى وجهات محلية من خلال أسطول صغير، في حين ستكون هناك شركات أخرى لديها وجهات دولية ضمن برنامجها.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الثلاثاء، أن إحدى شركات الطيران، وهي "ريلي كول إيرلاينز"، ستبدأ رحلاتها في البداية من تايلاند إلى مدن في اليابان ثم إلى سنغافورة وهونج كونج وشانغهاي ووجهات أخرى في وقت لاحق.

وتعتزم شركة الطيران بدء العمل في مارس.

يشار إلى أن شركات الطيران الجديدة الأخرى هي "خطوط باتايا الجوية"، و"خطوط آسيا أتلانتيك الجوية"، و"أفانتي إير سارتر"، و"آسيا إيروسبيس سيرفيس"، و"خطوط لاندارك الجوية"، و"بانكوك هليكوبتر سيرفيسيز"، و"بي 80 إير".

ولم يتم الإعلان عن جداول زمنية محددة لتلك الشركات.