سماع دوي انفجارات في كييف بعد ضربات صاروخية روسية

سمع دوي انفجارات في كييف، صباح الثلاثاء، بعد إعلان الجيش الأوكراني رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو العاصمة، فيما رفعت حالة التأهب الجوي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية.



وأكد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية سماع دوي أكثر من 10 انفجارات قوية في كييف هزت مباني وسط العاصمة. وأكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن شظايا من حطام صواريخ روسية تمّ اعتراضها، سقطت في عدد من مناطق كييف وطال بعضها مباني سكنية.



قبل ذلك، رصدت القوات الجوية الأوكرانية عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعد رفعها حال التأهب التأهّب الجوّي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية.



وتوجهت القوات الجوية على تليجرام إلى سكان العاصمة بالقول: "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".



وأعلن رئيس بلدية العاصمة، فيتالي كليتشكو انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطقها.



وطالت ضربات روسية كذلك مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أكد رئيس الإدارة العسكرية أوليغ سينيجوبوف.



وجاء الهجوم الصاروخي في أعقاب هجوم بطائرات بدون طيار "درونز" شنته روسيا قبل ساعات قليلة.



وكانت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 35 طائرة "درون" هجومية على أوكرانيا في الساعات الأولى من الصباح، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها جميعا.