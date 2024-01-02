أعلن معهد الجيوفيزياء بالمملكة المغربية، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس «ريختر»، صباح اليوم الثلاثاء، بإقليم «أزيلال» وسط المغرب.



وأوضح المعهد، في بيان نقلته وسائل إعلام مغربية، أن هذه الهزة وقعت في الساعة 8:37 بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن «الهزة الأرضية، التي حدد موقعها بجماعة أيت محمد إقليم أزيلال، سجلت على عمق 13 كيلومترا».



وفي هذا الصدد، قال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، إن سبب الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم الثلاثاء في إقليم أزيلال، بقوة 5,1 درجة، هو الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز في 8 سبتمبر 2023.



وأوضح جبور، في تصريح صحفي، أن هذه الهزة الأرضية هي الأقوى في المغرب بعد زلزال الحوز الذي كان بقوة 6,8 درجة على مقياس ريختر.



وشرح أن هذه الهزة الأرضية ناتجة عن تداعيات النشاط الزلزالي الذي شهده المغرب خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى تسجيل هزات ارتدادية أخرى لم تكن محسوسة.



وأضاف أن الضغط على القشرة الأرضية وتكتونية الصفائح هما المحركان الأساسيان للهزات الأرضية، متوقعًا تكرار تلك الظاهرة على المدى القصير، حيث إن المغرب يشهد دائما نشاطا زلزاليا.