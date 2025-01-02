قوات الاحتلال تحرق عددا كبيرا من المنازل بمحيط مستشفى العودة شمال غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، مساء اليوم الخميس، بأن «مُسيّرات الاحتلال تحرق عددًا كبيرًا من المنازل في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة».

عاجل | مستشفى العودة - تل الزعتر: مُسيّرات الاحتلال تحرق عدداً كبيراً من المنازل في محيط المستشفى، شمال قطاع غزة. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2025

والثلاثاء الماضي، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن التدمير الإسرائيلي «المتعمد» للمرافق الصحية في قطاع غزة يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية أوضحت فيه أن «نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، وأثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية».

وأفاد التقرير بأن «الاعتداءات التي تم توثيقها في الفترة بين 12 أكتوبر 2023، و30 يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي».

وفي التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن «القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيين، حيث أمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان (المستشفيات)، مصيدة للموت».

وأكد أن «حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات».

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