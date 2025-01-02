ارتفاع معدل التضخم في قبرص إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء القبرصي الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاعا حادا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6ر2% مقابل 5ر1% خلال نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي عندما سجل 9ر2%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية خلال الشهر الماضي بنسبة 58ر7%، في حين ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 37ر4% سنويا.
في الوقت نفسه تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 64ر2% والذي كان أكبر تراجع بين فئات السلع المكونة للمؤشر.
وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 1ر0%.
في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم في قبرص خلال العام الماضي ككل بلغ 81ر1% مقابل 53ر3% خلال العام السابق، ليتراجع إلى أقل مستوياته منذ 4 سنوات.