ارتفاع معدل التضخم في قبرص إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء القبرصي الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاعا حادا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6ر2% مقابل 5ر1% خلال نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي عندما سجل 9ر2%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية خلال الشهر الماضي بنسبة 58ر7%، في حين ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 37ر4% سنويا.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 64ر2% والذي كان أكبر تراجع بين فئات السلع المكونة للمؤشر.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 1ر0%.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم في قبرص خلال العام الماضي ككل بلغ 81ر1% مقابل 53ر3% خلال العام السابق، ليتراجع إلى أقل مستوياته منذ 4 سنوات.