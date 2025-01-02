سلوت ينافس 3 مدربين على جائزة الأفضل في ديسمبر بالبريميرليج

أعلنت رابطة الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر الماضي.

وضمت قائمة المدربين المرشحين كل من الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، وإيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، البرتغالي نونو سانتو، مدرب نوتينجهام فورست وأندوني إيراولا مدرب بورنموث.

ويعد أرني سلوت أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، حيث يقود ليفربول للانفراد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز، حيث فاز الفريق في 4 مباريات خلال شهر ديسمبر، مقابل تعادلين ولم يخسر.

كما يملك الرتغالي نونو إسبريتو سانتو، مدرب نوتينجهام فورست، فرصة كبيرة لتحقيق الجائزة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق، وجعله في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، وفاز بـ5 مباريات من أصل 6، وتعادل في مباراة، ولم يخسر.

فيما حقق إيدي هاو 4 انتصارات لنيوكاسل هذا الشهر، مقابل هزيمة وتعادل، وكما لم يخسر إيراولا أيضا مع بورنموث في ديسمبر، فقد فاز في 3 مباريات وتعادل في 3.

يذكر أن الهولندي آرني سلوت هو آخر من توج بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي، وسبقه نونو سانتو في شهر أكتوبر.