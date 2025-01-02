رفضت محكمة في جنوب شرق بنجلاديش، اليوم الخميس، التماسا للإفراج بكفالة عن زعيم هندوسي بارز محتجز حاليا، بعد أن قاد مظاهرات ضخمة تطالب بتحسين أمن الأقليات في تلك البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

ويواجه الزعيم الهندوسي كريشنا داس برابو، اتهامات بالتحريض على الفتنة، بعد أن قاد مظاهرات ضخمة في مدينة تشاتوجرام بجنوب شرق البلاد.

وقال الهندوس، إنهم تعرضوا لآلاف الهجمات منذ مطلع أغسطس الماضي، حين تمت الاطاحة بالحكومة العلمانية لرئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة اليت فرت من البلاد، وتولي حكومة مؤقتة مقاليد السلطة.

ولم تحضر السلطات برابو إلى جلسة الاستماع، التي رفض خلالها قاضي المرافعات في تشاتوجرام، طلب الإفراج بكفالة عن الزعيم الهندوسي، بحسب ما قاله المدعي العام، مفيد الحق بويان.

وكانت الإجراءات الأمنية مشددة، حيث قام أفراد من الشرطة والجيش بتأمين المحكمة وحراستها.

وقال أبوربا كومار باتاتشارجي محامي برابو، إنهم سيطعنون على القرار.

وقال بويان لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" عبر الهاتف، إن برابو "39 عاما" يواجه اتهامات خطيرة، مثل التحريض على الفتنة وغيرها من الاتهامات التي تتعلق بأمن وسيادة بلادنا.

وأضاف: "ترافعنا أمام المحكمة وأوضحنا أنه إذا تم الإفراج عنه بكفالة، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى، مثلما شهدنا في الماضي عندما تسبب في إثارة العنف داخل قاعة المحكمة، حيث دعا الآلاف من أنصاره للاحتجاج.. لذلك، فإننا تحركنا ضد الإفراج عنه بكفالة لأننا نعتقد أنه قد يسيء استغلال تلك الكفالة".

يشار إلى أن هناك 11 محاميا سافروا من دكا لحضور جلسة استماع اليوم الخميس، ووصلوا وغادروا برفقة حراسة أمنية.