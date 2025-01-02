المستشار الألماني يندد بعملية الدهس في نيو أورليانز الأمريكية ويصفها بالإرهابية

ندد المستشار الألماني أولاف شولتس بالهجوم "الإرهابي" الذي يشتبه في أنه دهس بسيارة في نيو أورليانز في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تزامنا مع بدء السنة الميلادية الجديدة، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 على الأقل.

وكتب شولتس على منصة إكس: "هذا نبأ فظيع يصلنا من نيو أورليانز: أشخاص كانوا يحتفلون بسعادة يقتلون أو يصابون بسبب الكراهية التي لا معنى لها".

وأعرب المستشار الألماني عن تعازيه لأسر الضحايا وأصدقائهم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



يذكر أن ألمانيا شهدت قبل أقل من أسبوعين حادث دهس بسيارة في مدينة ماحدبورج شرق ألمانيا، أسفر عن سقوط خمسة قتلى و235 جريحا على الأقل.