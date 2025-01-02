وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق

وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، اليوم، الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات، وامتدادًا لنهج المملكة الراسخ بدعم العمل الخيري والإنساني في أنحاء العالم.

وأمس الأربعاء، وصل إلى الرياض وفد رسمي سوري، برئاسة وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني، في أول زيارة خارجية؛ تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، الوفد السوري الذي ضمّ، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.

وتزامنت الزيارة مع وصول أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري إلى دمشق، الأربعاء، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية.

كما تأتي الزيارة بعد تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لقناة «العربية»؛ التي أكد فيها أهمية دور السعودية في مستقبل سوريا.