إدارة العمليات العسكرية في سوريا تفتتح مراكز تسوية بمدينة حمص منعا للتصعيد

قال مسئول عسكري بإدارة العمليات العسكرية في سوريا، إنهم تلقوا قبل أسابيع معلومات مؤكدة عن وجود فلول ميليشيات نظام بشار الأسد بعدد من المواقع بأحياء مدينة حمص.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الخميس، أن الإدارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، افتتحت مراكز تسوية بالأحياء ذاتها منعاً للتصعيد.

وأكمل: «افتتحنا مراكز للتسوية في عدة أحياء، بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ منعاً لأي تصعيد قد يحدث بين المدنيين، ولم يراجع المراكز العدد الكامل من العناصر الموجودة، بالإضافة لعدم تسليمهم لأسلحتهم».

ولفت إلى «بدء حملة تمشيط بمشاركة كتائب المشاة، مدعومة بقوات مدرعة عند الضرورة، وتوزيع منشورات تنبيه وتحذير، بالإضافة لعقد جلسات مكوكية مع الوجهاء؛ لتجنيب المنطقة أي تصعيد دون أي رد من فلول الميليشيات».

ودعا المدنيين إلى التعاون مع قوات العمليات العسكرية؛ للعثور على المجرمين الذين يحتفظون بالأسلحة والذخائر، ويرفضون التسوية وتسليم هذه الأسلحة.