وزارة التموين: بدء موسم توريد قصب السكر بمحافظة المنيا

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم توريد قصب السكر لمصانع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الكيانات الإنتاجية الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتكوين احتياطي استراتيجي كبير منها.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على توفير كل التسهيلات الممكنة للمزارعين لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأشار إلى تقديم الحكومة حوافز مجزية للمزارعين، تتضمن أسعار توريد تنافسية تعكس الجهود المبذولة في زراعة محصول قصب السكر، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والإرشاد الزراعي لتحسين الإنتاجية والجودة.

وأضاف وزير التموين، أن مصانع سكر أبو قرقاص، التي تعد من أقدم وأكبر مصانع إنتاج السكر في مصر، تتمتع بطاقة إنتاجية عالية تسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من السكر، إلى جانب المساهمة في تكوين احتياطي استراتيجي من هذه السلعة الأساسية.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في دعم منظومة التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأكد أهمية التعاون بين المزارعين وشركة السكر والصناعات التكاملية لضمان انتظام عمليات التوريد وتحقيق أقصى استفادة من المحصول.

وأضاف أن بدء موسم التوريد بمحافظة المنيا يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصناعات الوطنية المرتبطة بالزراعة، وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير الإنتاج المحلي.

واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بتأكيد التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحسين منظومة الأمن الغذائي، ودعا المزارعين إلى الالتزام بمواعيد التوريد المحددة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز المقدمة وإنجاح الموسم.