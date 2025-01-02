المنيا: تنفيذ حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس والمدارس

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات وتغيير اللمبات بقرى "نزلة حسين، دير عطية، بني أحمد الغربية، البرجاية"، بالإضافة إلى الطريق العام لقرية منشية سوادة.

كما شملت الحملات رفع المخلفات من نقاط التجمع وتفريغ صناديق القمامة بحي وسط المدينة والشوارع المحيطة بالمدارس والكنائس، إلى جانب أعمال التجميل قص وتهذيب الأشجار على طريق القاهرة - أسوان وكورنيش النيل.

وشهد شارع 6 أكتوبر الرئيسي غرب مدينة المنيا، رفع حوالي 120 طن قمامة من أراضي تابعة لوزارة الأوقاف.

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة بمحيط مدرسة الشيخ مصطفى عبدالرازق بأبو جرج والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بقرى "القيس، أبشاق، الحسينية"، كما تم رفع المخلفات من محيط المدارس والكنائس بقرى المركز، مع التركيز على الطرق الحيوية مثل طريق نزلة جلف الرئيسي والطريق الدائري.

وفي مركز مطاي، تابعت الوحدة المحلية حملات النظافة ورفع القمامة من محيط مدارس وشوارع قرى "بردنوها، حلوة، أبوان"، إضافة إلى أعمال صيانة الإنارة العامة، وشملت الحملات شوارع حيوية مثل "التجارة، المدارس، الثورة"، ومحيط الكنائس والمدارس لضمان بيئة نظيفة وآمنة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بأعمال النظافة بمداخل القرى والمناطق المحيطة بالمدارس والكنائس، بما في ذلك قرى "دلجا، نزلة البدرمان، بني حرام"، كما تم تمهيد مراسي المعديات النيلية بقرية تل بني عمران، وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى الكنائس بقرى المركز.

وفي مركز ومدينة أبو قرقاص، شملت الحملات صيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس بقرى "بني موسى، بني عبيد، نزلة أسمنت"، ورفع المخلفات اليومية لضمان توفير بيئة نظيفة للطلاب والأهالي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في مختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على محيط الكنائس والمدارس والمتنزهات والحدائق العامة والميادين، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد واستعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي.