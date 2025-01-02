أونروا: كل يوم يمر قبل التوصل لوقف إطلاق النار يعني مزيدا من المآسي لسكان غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن «قطاع غزة ليس به مكان آمن منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «الهجوم الأخير على مواصي خان يونس يؤكد أنه لا توجد منطقة إنسانية ولا آمنة في غزة».

وأكمل: «لا توجد منطقة إنسانية أو آمنة في غزة، كفى تضليلًا وقتلًا للمدنيين.. كل يوم يمر قبل التوصل لوقف إطلاق النار يعني مزيدًا من المآسي لسكان القطاع».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ454 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و59 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و581 شهيدًا، و108 آلاف و438 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».