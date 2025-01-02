أكد زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن كل من يحاول الانتقام من المدنيين، فهو لا يمثل الإسلام، مشيرا الى أن الحكومات لا تمثل الشعوب على الإطلاق.

وقال في تغريدة له: «لا ينبغي علينا نحن المسلمون توجيه أسلحتنا نحو الشعوب الغربية، بما فيها الشعب الأمريكي، بسبب أن الشعوب العربية تعاني من الإرهاب الغربي الأمريكي أو الصهيوني فهذا مخالف لأخلاق ديننا، أكيد».

وأضاف: «معظم الشعب الأمريكي يعتبر من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية ومن الرافضين للإرهاب الصهيوني ولدعم حكومتهم لهذا الكيان المجرم».

وأكمل: «كل من يحاول الانتقام من المدنيين، فهو لا يمثل الإسلام، سواء ما حدث في (نيو أورليانز) أم في أي مكان آخر».

وتوقفت احتفالات رأس السنة الجديدة في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة بشكل مأساوي، عندما اصطدمت سيارة بحشد من المحتفلين، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وكشفت شبكة «إيه.بي.سي» أن عدد قتلى هجوم نيو أورليانز ارتفع إلى 15 شخصاً.

وكانت شرطة نيو أورليانز قد قالت في مؤتمر صحافي صباح الأربعاء، إن الحادث وقع نحو الساعة 3 صباحاً في شارع بوربون، عندما صدم مشتبه به حشداً.

وأصيب أكثر من 30 آخرين في الهجوم وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.