سابالينكا تعبر بوتنيتسيفا بشق الأنفس

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا لدور الثمانية ببطولة برزبين الدولية للتنس للسيدات بعد فوزها على يوليا بوتنيتسيفا، من كازاخستان 7-6 و6-4، اليوم الخميس.

واحتاجت اللاعبة البيلاروسية المصنفة الأولى على العالم لساعة و49 دقيقة لتفوز بالمباراة.

وكانت سابالينكا، وصيفة نسخة 2024 ليلينا ريباكينا، على بعد نقطتين من خسارة المجموعة الأولى في 4 مناسبات، لكنها حافظت على رباطة جأشها في اللحظات الهامة لتحقق انتصارها الثاني على بوتنيتسيفا مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

وفي دور الثمانية، من المقرر أن تلتقي سابالينكا مع التشيكية ماري بوزكوفا، التي تغلبت على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 6-4 و6-4.

كما عبرت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية أيضا بعد فوزها على الروسية إلينا أفانيسيان 6-4 و6-1 و6-4.

وفازت الروسية ميرا أندريفا على التشيكية ليندا نوسكوفا 6-3 و6-0، والأوكرانية أنيلينا كالينينا على الصينية يو يوان 6-1 و6-4 ، والروسية بولينا كودميرتوفا على مواطنتها داريا كستكينا 1-6 و6-2 و7-5.

وفازت الأمريكية أشلين كروجر على الهولندية سوزان لامينز 7-5 و6-0، والأسترالية كيمبرلي بيل على الروسية أنستاسيا بوتابوفا 7-6 و6-2.