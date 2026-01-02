أعلنت محافظة سوهاج، جاهزية 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية في الدائرة السابعة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ومقرها مركز ومدينة البلينا، لاستقبال 354 ألفا و447 ناخبا ممن لهم حق التصويت في جولة الإعادة المقرر لها يومي السبت والأحد 3 و4 يناير الجاري، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، بمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كل سُبل الدعم للعملية الانتخابية في البلينا.

وأكد المحافظ، أن المقار الانتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والربط مع مركز السيطرة بالوزارة.

وأشار المحافظ، إلى التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، موضحا أنه الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، خاصةً كبار السن، وكذا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكل الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كل سبل الدعم لجميع العناصر المشاركة من قضاة، وقوات تأمين، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وتُجرى جولة الإعادة في الدائرة السابعة بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز البلينا، بين 4 مرشحين يتنافسون للفوز بمقعدين، وهم كلا من: محمود حمدي أحمد محمد، وشهرته محمود أبو الخير (حزب مستقبل وطن)، ونور الدين أسعد صادق أبو ستيت، وشهرته نور أبو ستيت (حزب مستقبل وطن)، ووفقي زين العابدين جاد الكريم محمد، وشهرته وفقي المدني (حزب الوفد)، ، ومحمد حسن أحمد عصمت الهادي، وشهرته محمد حسن عصمت الهادي (مستقل).