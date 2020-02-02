«المشرق الإماراتى» يدرس الاستحواذ على حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربى

يدرس بنك المشرق الإماراتى الاستحواذ على حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربى الذى تساهم فيه الحكومة المصرية بحصة 91.42 %، تبعا لتصريحات مصادر مقربة من البنك.

اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان البنك الإماراتى ابدى اهتمامه للاستحواذ على حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربى فى اطار رغبة البنك للتوسع فى السوق المصرية.

وتأسس بنك الاستثمار العربى عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزى المصرى، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال 40 مليون دولار، وتمت زيادته إلى نحو مليار جنيه عام 2016.

وبنك الاستثمار العربى مملوك بشكل شبه كامل للحكومة المصرية عبر بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على حصة نسبتها 91.42%، إلى جانب حصة 8.58% يملكها اتحاد الجمهوريات العربية، وفى ابريل الماضى اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، زيادة رأسمال البنك المدفوع بمبلغ 800 مليون جنيه، ليرتفع إلى 1.840 مليار جنيه، بهدف دعم المركز المالى والقاعدة الرأسمالية وزيادة القدرة التنافسية فى السوق المصرفية.

وبنك المشرق الإماراتى هو أحد 5 بنوك إماراتية تعمل فى السوق المصرية بجانب بنك الإمارات دبى الوطنى وأبوظبى الأول ومصرف أبوظبى الإسلامى، والاتحاد الوطنى.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى تصريحات سابقة إن الصندوق تلقّى عروضا من مستثمرين أجانب، لم يسمّهم، لمشاركته فى صفقة تستهدف الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى ورفع رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الجديد.

وحدد مشروع قانون البنوك الجارى مناقشته فى مجلس النواب مبلغ 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المحلية العاملة فى مصر.