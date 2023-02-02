 تقرير: إف.بي.آي سيفتش منزل نائبة الرئيس الأمريكي بحثا عن وثائق - بوابة الشروق
الخميس 2 فبراير 2023 9:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

تقرير: إف.بي.آي سيفتش منزل نائبة الرئيس الأمريكي بحثا عن وثائق

سارة أحمد
نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 7:51 م | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 7:57 م
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" سيفتش منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بحثا عن وثائق.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير، في إطار التحقيقات المتعلقة بطريقة التعامل مع وثائق سرية.

وأكد محامي الرئيس أنه لم يُعثر على أي وثائق سرية. وأشار إلى أن عملية التفتيش كان "مخططا لها"، وحظيت "بدعم كامل" من بايدن.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي على عملية التفتيش، نظراً لأنها تمت بالتراضي، دون إصدار مذكرة بذلك.

وقال بوب بوير، محامي بايدن، إن التفتيش نفذ "دون إخطار عام مسبق"، حرصاً على "أمن العملية وسلامتها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك