ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" سيفتش منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بحثا عن وثائق.



وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير، في إطار التحقيقات المتعلقة بطريقة التعامل مع وثائق سرية.



وأكد محامي الرئيس أنه لم يُعثر على أي وثائق سرية. وأشار إلى أن عملية التفتيش كان "مخططا لها"، وحظيت "بدعم كامل" من بايدن.



ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي على عملية التفتيش، نظراً لأنها تمت بالتراضي، دون إصدار مذكرة بذلك.



وقال بوب بوير، محامي بايدن، إن التفتيش نفذ "دون إخطار عام مسبق"، حرصاً على "أمن العملية وسلامتها".