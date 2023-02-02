تقرير سوداني يكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للخرطوم

أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية الإسرائيلي أيلي كوهين، اليوم الخميس، مباحثات في بيت الضيافة بالخرطوم.

ونقل موقع "سودان تربيون" الإخباري عن مصادر (لم يسمها) القول إن الوفد الإسرائيلي بقيادة كوهين، ضم كل من مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي، والمتحدث العسكري ارييه شاليملر و مسؤولين آخرين، مشيرا إلى أن الزيارة استمرت لساعات.

وأكدت المصادر عدم مقابلة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) للوفد الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى عدم علم قيادة قوات الدعم السريع بالزيارة أو إخطارها بذلك، كما لم يجتمع الوفد الإسرائيلي معها.

وأفاد الموقع السوداني بانضمام وزير الدفاع ومدير الاستخبارات السودانية للمباحثات مع الوفد الإسرائيلي، حيث تم مناقشة قضايا أمنية متعلقة بالوضع على الحدود مع تشاد، وملف التطبيع.

وقالت مصادر لموقع "سودان تربيون" إن كوهين طلب من البرهان زيارة وفد حكومي سوداني لتل أبيب خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن البرهان التقى، اليوم بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وأوضحت أن اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل البلاد في زيارة رسمية إستغرقت يوما واحدا، تطرق لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وحث الجانب السوداني، الجانب الإسرائيلي على تحقيق الإستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم، بحسب الوكالة.