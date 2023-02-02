وزير الخارجية العراقي: نتطلع لتزويدنا بالكهرباء من السعودية ودول الخليج

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن هناك تعاونًا مستمرًا بالمجال الأمني ومكافحة المخدرات مع السعودية، فيما أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى دور العراق المهم في المنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، صرح حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي ببغداد، أن «زيارة وزير الخارجية السعودي مهمة، وتأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات»، مؤكداً أهمية إجراء الحوارات والنقاشات حول التحديات التي تهم المنطقة عامة».

وأضاف أن «الحوارات والنقاشات مستمرة مع ممثلي المملكة العربية السعودية، حول العلاقات الثنائية بين البلدين التي تطورت في مجالات مختلفة»، مشيرا إلى أن «هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية، حول السياسة النفطية والتنسيق ضمن إطار أوبك وأوبك بلس، إضافة إلى وجود تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري».

وأعرب عن تطلع بلاده لتزويد العراق بالكهرباء سواء من الشبكة السعودية أو الخليجية، مضيفًا: «هناك تعاون مستمر مع المملكة العربية السعودية، في المجال الأمني ومحاربة عصبات المخدرات، ونعمل لتخفيف حالة التوتر في المنطقة».

واستطرد: «تطرقنا إلى عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية بين الطرفين برئاستي ورئاسة وزير الخارجية السعودي، كما تطرقنا إلى عقد المجلس المشترك التنسيقي العراقي السعودي، إضافة إلى التطرق للاستثمارات».

وذكر أن الجانب السعودي أكد استعداد الشركات السعودية للاستثمار لدعم الاقتصاد العراقي، متوجهًا بالشكر إلى المملكة لدعم استضافة بطولة خليجي 25 في العراق.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل من فرحان، خلال المؤتمر، عمق العلاقة بين العراق والسعودية، لاسيما وأنها تشهد زخماً إيجابياً كبيراً في الفترة الأخيرة، قائلًا إن «العمل بخطى وثيقة لاستمرار الزخم».

وأعرب عن «دعمه لجهود العراق في تعزيز الرخاء والاستقرار»، مؤكدا تفعيل مجلس التنسيق المشترك الذي يعمل على تعزيز مشروعات عديدة.

وأضاف أن «العراق يشهد تطوراً اقتصادياً ايجابياً جدا، ويلعب دوراً اساسياً ومهماً في استقرار المنطقة» مهنئًا العراق على استضافة خليجي 25 وما حققه من نجاح كبير، إضافة إلى تحقيقه الفوز في البطولة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في وقت سابق من اليوم الخميس، وصول وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى بغداد في زيارة رسميَّة.