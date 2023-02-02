الشباب بالوادي الجديد تقيم حفل لذوي الهمم في مركز تنمية الفنون والإبداع

أعلن بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن إقامة حفل مركز تنمية الفنون والإبداع لذوي الهمم بقطاع الداخلة، وذلك بحضور الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، ووكيل الشباب بالمديرية، ومسؤول مكتب ذوي الهمم والقدرات بالمحافظة، وقيادات الشباب والرياضة بالمديرية والإدارات الفرعية.



وقال شوقي، إن مراكز الفنون والإبداع لذوي الهمم تتولى التدريب على المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية، وذلك في إطار اهتمام الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بتنمية مهارات أطفال التوحد والإعاقة الذهنية، وتنفيذ عدة أنشطة رياضية وترفيهية في ألعاب "كرة قدم، تنس طاولة، ألعاب القوى".



ووجه بضرورة الاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، والمصابين بالتوحد، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المختلفة المخصصة لهم.