البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة لتورطهما في فضيحة فساد

جرّد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، نائبَين أوروبَيين من الحصانة؛ بسبب تورطهما في فضيحة فساد، واتهامها بتلقي رشاوي من دول عربية.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربي»، اليوم الخميس، أعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون في بروكسل في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر؛ لرفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي.

وصوّت الرجلان - المستبعدان مؤقتًا من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي وينفيان ارتكاب أي مخالفات - لرفع الحصانة عنهما.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في يناير الماضي، عن بدء إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضائه المتورطين في فضيحة الفساد، حيث أكدت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، أنها اتخذت الخطوة بعد طلب من الشرطة البلجيكية.

واندلعت الفضيحة الشهر الماضي، بعد اعتقال عضوة في البرلمان الأوروبي وثلاثة آخرين بتهم الفساد وغسيل الأموال.