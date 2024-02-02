محمد عادل حكما لمباراة كوت ديفوار ومالي في كأس إفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين محمد عادل، حكمًا لمباراة منتخب كوت ديفوار أمام نظيره مالي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره مالي في السابعة مساء غدًا السبت على ملعب السلام، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا.

وسيتولى الحكم المصري محمد عادل مهمة إدارة مباراة مالي وكوت ديفوار، على أن يعاونه الثنائي جيرسون دوس سانتوس إيميليانو، كمساعد أول، والتونسي عطية محمد، كمساعد ثاني.

وسيكون الحاجي محمد حكمًا رابعًا في تلك المباراة، فيما سيكون الجنوب إفريقي أخونا زينيث ماكاليما حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الجزائري لحلو بن براهم وستيفن دانيك موتيو موتساسي.

وكان منتخب كوت ديفوار قد تأهل لربع نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما تأهل منتخب مالي بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.