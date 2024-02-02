كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي، اليوم الجمعة، في أحدث سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز لكوريا الشمالية هذا العام.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها رصدت الإطلاق الذي قامت به كوريا الشمالية في حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، من ساحلها الغربي ولم تحدد عدد الصواريخ، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت في رسالة نصية للصحفيين "نعزز مراقبتنا ويقظتنا، ويقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد أية علامات إضافية على الاستفزازات الكورية الشمالية".

وتعد هذه رابع مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ كروز هذا العام.

ويأتي الإطلاق الأخير بعد 3 أيام فقط من إجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ كروز الاستراتيجي هواسال-2 قبالة الساحل الغربي.

وقالت كوريا الشمالية في يوم 24 ينايرالماضي، إنها اختبرت إطلاق عدد غير محدد من صواريخ كروز "بوهواسال-3-31" من ساحلها الغربي لأول مرة.

كما أطلقت بيونج يانج صاروخي كروز من غواصة، يوم الأحد الماضي، فوق البحر الشرقي، ثم أتضح في وقت لاحق أنهما صاروخا كروز من طراز بولهواسال-3-31.

وتطير صواريخ كروز التي تعمل بمحركات نفاثة على ارتفاع منخفض وتتمكن من المناورة مما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها.

وتعني كلمة "هواسال" في اللغة الكورية "السهم"، وتعني"بولهواسال" "سهم النار".

ويشكل صاروخ كروز، الذي يفترض أنه قادر على حمل رأس حربي نووي، تهديدات لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية المتطورة متعددة المدى والرؤوس الحربية ومنصات الإطلاق.

ويقول الخبراء إن صواريخ كروز التي تطلق من غواصات قد تمثل تهديدا جديا لأنظمة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية إذا تم إتقانها، لأنه من الأصعب اكتشافها وإسقاطها بسبب تحليقها على ارتفاع منخفض وقدراتها الهجومية الدقيقة.

وتبرر كوريا الشمالية اختبارات الصواريخ بأنها رد على التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة،والتي ترى أنها تستهدف البلاد.