كوريا الجنوبية وأمريكا تختتمان أول تدريب مشترك على العمليات الخاصة هذا العام

اختتم جيشا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أول تدريب مشترك على العمليات الخاصة، هذا العام.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن كتيبة من "قيادة الحرب الخاصة" الخاصة به وجنودا من "مجموعة القوات الخاصة الأولى" بالجيش الأمريكي ، أجروا تدريبا مشتركا في ميدان "رودريجيز"، في "بوتشون"، بمقاطعة "جيونجي"، في الفترة من 22 يناير حتى اليوم الجمعة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

و"مجموعة القوات الخاصة الأولى" هي واحدة من سبع مجموعات من القوات الخاصة، بالجيش الأمريكي، مسؤولة عن العمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وخلال فترة التدريب التي استمرت عشرة أيام، استعرضت القوات الخاصة من البلدين القدرات في سبع مهام تكتيكية، بما في ذلك الاستطلاع الخاص ، بتركيز على صقل المهارات القتالية لفريقي البلدين.

وقال قائد السرية، سونج دونج-جو، الذي شارك في التدريب إن القوات الخاصة للبلدين، تمكنت من الاندماج في فريق واحد، من خلال التدريب وتعزيز قدرات العمليات الخاصة المشتركة.

تأتي التدريبات بين الجيشين الكوري الجنوبي و الأمريكي على خلفية مواصلة كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية ، والتي كان آخرها اليوم الجمعة حيث قال الجيش الكوري الجنوبي، إن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي.

وتبرر كوريا الشمالية اختبارات الصواريخ بأنها رد على التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي ترى أنها تستهدف أراضيها.