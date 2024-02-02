أمريكا وبريطانيا تشنان هجوما على مواقع للحوثيين شمال اليمن

شن التحالف الأمريكي البريطاني، اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة حجة، شمالي البلاد. وقالت قناة المسيرة الفضائية (الناطقة باسم الحوثيين)، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بسبع غارات منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة". ولم تشر القناة إلى وقوع أي خسائر بشرية ومادية حتى الآن.



تأتي هذه الغارات بعد يوم واحد من خطاب متلفز لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بثته قناة المسيرة، قال فيها "إن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحد من قدراتهم العسكرية".



في سياق متصل، شارك عشرات الآلاف من اليمنيين، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من بينها محافظة حجة.



وخرج المتظاهرون استجابة لدعوة وجهها زعيم الحوثيين، للتظاهر "نصرة لغزة، ودعماً لهجمات الجماعة المسلحة ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".



وردد المتظاهرون هتافات منددة بالضربات الأمريكية البريطانية، وهتافات الصرخة التابعة للجماعة والتي تدعوا إلى "الموت لأمريكا وإسرائيل".



وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.