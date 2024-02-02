وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا، اليوم الجمعة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الجمعة أن الوزير السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره الأمريكي.

وأضافت ان الجانبين السعودي والامريكي ناقشا "خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولة إلى الشرق الأوسط اعتبارا من يوم الأحد وحتى الخميس.

وستشمل الجولة كل من إسرائيل والضفة الغربية والسعودية ومصر وقطر.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن "سيواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة".

وأضافت: "كما سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وسيواصل الوزير أيضا "المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملاً تتضمن أمنا دائما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وتأتي جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأمريكيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في نهاية نوفمبر واستمرت أسبوعا، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.