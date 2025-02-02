سموتريتش يدعو نتنياهو إلى العمل مع ترامب لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعمل خلال زيارته إلى واشنطن على الدفع نحو فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سافر صباح اليوم من مطار بن غوريون في تل أبيب متجهة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سموتريتش في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "السيد رئيس الوزراء، أرسل لك أطيب تمنياتي وأنت تتوجه لحضور اجتماع مهم كهذا مع رئيس الولايات المتحدة، المحب لإسرائيل، دونالد ترامب".

وأضاف: "الكثير على المحك الآن ــ النصر الكامل في غزة، وتدمير حماس وإعادة كل مختطفينا، وتعزيز أمننا على كل الحدود ــ في سوريا ولبنان، وبالطبع ضد رأس الأخطبوط، النظام الإيراني والتهديد النووي، يجب إزالة هذا الخطر".

ودعا سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقال: "علينا أن نعزز قبضتنا وسيادتنا على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

ومضى: "بلدنا صغير للغاية، ولذلك علينا أولاً أن نتجنب الشر: لا يجب أن نأخذ غزة ونضاعف التهديد في قلب بلدنا عشرين مرة. بل نعزز قبضتنا ونفرض السيادة في يهودا والسامرة".

وتابع: "علينا أن نصنع السلام، ونقيم التحالفات، ونعزز مكانة دولة إسرائيل، انطلاقا من القوة والقدرة".

وقال سموتريتش لنتنياهو: "شعب إسرائيل بأكمله يدعمك ومئات المحاربين الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر في هذه الحرب، وعائلات الضحايا وآلاف الجنود الجرحى في الجيش الإسرائيلي - كلهم يتوقعون منك أن تمثل موقفنا بأمانة"

في سياق متصل كتب رئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس على "إكس": "أتمنى لرئيس الوزراء النجاح في زيارته للولايات المتحدة".

وأضاف: "اللقاء مع الرئيس ترامب له أهمية قصوى من أجل الدفع نحو إعادة جميع مختطفينا، وتنسيق الرد على التحدي الإيراني، وتوسيع دائرة التطبيع، وإزالة حكم حماس".

وقبل إقلاع الطائرة قال نتنياهو للصحفين: "سأغادر إلى واشنطن لحضور اجتماع مهم للغاية مع الرئيس ترامب"ـ حسب وكالة الأناضول