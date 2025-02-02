 صحة مطروح: تقديم خدمات طبية لعدد 1164 أسرة بمدينة السلوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة مطروح: تقديم خدمات طبية لعدد 1164 أسرة بمدينة السلوم

أحمد سباق
نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 9:08 م | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 9:08 م

قالت مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تم تقديم خدمات طبية للمبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي لعدد ١١٦٤ أسرة بمدينة السلوم والقرى التابعة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم الأحد، أنه تم البدء في تنفيذ الأنشطة الرئيسية للخطة العاجلة بمدينة السلوم والقرى التابعة، وهي "عمل استبيان مجتمعي لتحديد الفجوات الخاصة بالمؤشرات السكانية؛ وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي".

وأكدت أن الفرق الطبية والرائدات الريفيات، قدمت المبادرات والتثقيف الصحي وتنظيم الأسرة بتقديم الخدمات الطبية لعدد ١١٦٤ أسرة بمدينة السلوم، والقرى التابعة خلال الفترة من ١٩ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٥.

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