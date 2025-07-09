الرمادي: عبد الله السعيد مثل كريستيانو رونالدو

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كشف أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه كان يريد ضم الجزائري أحمد قندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا السابق لصفوف الفريق الأبيض.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أوصلت عماد المندوه بوكيل أحمد قندوسي قبل رحيله من سيراميكا كليوباترا حتى يضمه للزمالك».

وأضاف: «عبد الله السعيد يستطيع اللعب لمدة موسمين، السعيد لاعب محترف ويحافظ على نفسه مثل كريستيانو.. وعمر جابر يستطيع أن يصبح قائد الزمالك خلف شيكابالا فهو لاعب كبير ولديه خبرة كبيرة».

وتابع: «الونش وحسام عبد المجيد هما أفضل ثنائي دفاعي في مصر.. ومصطفى شلبي لديه إمكانيات غير عادية لكن علاقته مع الجمهور لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة ولذلك أتمنى أن يخرج للإعارة ووقتها سيتألق بقوة».

وأتم: «فتوح يمتلك إمكانيات غير عادية، لكن يحتاج لمن يصدقه ولا يبحث خلفه وأن يتعامل معه بشكل محترف».