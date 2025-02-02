أمين عام حزب الله: تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين يوم 23 فبراير

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، تشييع جثمان الأمين العام الأسبق حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في هجوم على الضاحية الجنوبية، يوم 23 فبراير الجاري.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: «قررنا أن نختار 23 فبراير لإقامة تشييع جماهريّ واسع للأمين العام السابق حسن نصرالله».

وأشار إلى أن رئيس المجلس التنفيذي السابق للحزب هاشم صفي الدين، سيشيّع في نفس التاريخ، بصفته أمينًا عامًا لـ«حزب الله».

وفي سياق متصل، نوه أن هناك حملة مضادة على حزب الله وحركة أمل تروج لهزيمتهم، مؤكدًا أن «المقاومة مرفوعة الرأس».

وأضاف: «المقاومة مسار وخيار ونتصرّف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب.. نحن لم نتحدّث عن نصر مطلق والنصر الذي نتحدث عنه هو أن إسرائيل لم تستطع إنهاء المقاومة».