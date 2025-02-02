تعليم الجيزة: فتح باب التظلمات على نتيجة امتحانات نصف العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية بتعليم الجيزة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، بدءا من اليوم الأحد ولمدة 15 يوما.

وأضافت أنه على ولي الأمر أن يسجل المواد التي يرغب التظلم على نتيجتها، ويتم سداد الرسوم المقررة، طبقا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الإيصال الدال على الدفع.

وحددت الرسوم كالتالي:

- من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.. 20 جنيهًا.

- الصف الثالث الإعدادي 35 جنيهًا.

- الصفان الأول والثاني الثانوي 40 جنيهًا.

وفي حالة أحقية الطالب في التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الإطلاع ونتيجة التظلم من خلال الرابط التالي:

https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp