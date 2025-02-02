تفاصيل وصول 34 مصابا فلسطينيا اليوم إلى شمال سيناء والزقازيق

بلغ عدد المصابين والمرضى الفلسطينيين الذين وصلوا من معبر رفح البري إلى مستشفيات شمال سيناء 34 حالة.

وأوضح مصدر في محافظة شمال سيناء أن عدد المرافقين بلغ 63 مرافقًا، وتم توزيع 18 حالة إلى مستشفى العريش العام، و10 حالات إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، و5 حالات إلى مستشفى الزقازيق، وحالة واحدة إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

وأشار المصدر إلى خضوع جميع المصابين والمرضى الفلسطينيين لبرامج العلاج المناسبة.

وجدير بالذكر أن مستشفيات شمال سيناء استقبلت، أمس السبت، 37 حالة و38 مرافقًا لهم، حيث تم توزيع 19 منهم إلى مستشفى العريش العام، و18 إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي.