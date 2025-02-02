الرئيس السوري عقب لقاء بن سلمان: لمست رغبة حقيقية في دعم دمشق

قال الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، إنه لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "رغبة حقيقية" في دعم دمشق.

وقدم الشرع شكره لابن سلمان على "حفاوة الاستقبال والاستضافة" بالرياض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "أجرينا اليوم اجتماعا مطولا لمسنا وسمعنا من خلاله، رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصا على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".

وتابع: "تناولنا اليوم خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كافة الصعد، لا سيما الإنسانية والاقتصادية".

واضاف الشرع: "ناقشنا خططا مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة والتقانة، والتعليم والصحة، لنصل معا إلى شراكة حقيقية تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري".

واضاف : "هذا بجانب استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي تعزيزا لدور سوريا إزاء المواقف والقضايا العربية والعالمية، خصوصا بعد النقاشات التي أُجريت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهر الفائت".

وفي وقت سابق الأحد، وصل الشرع إلى السعودية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه قيادة سوريا.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.